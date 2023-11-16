У Мінфіні США зазначили, що такі санкції допоможуть обмежити вплив Росії на Балканах

Сполучені Штати в четвер ввели нові санкції проти 10 осіб, спрямовані на стримування російського впливу на Західних Балканах.

Як повідомило Міністерство фінансів США, також запроваджені санкції проти 20 організацій, у тому числі 11 зареєстрованих у Росії, пов’язаних із Західними Балканами та Росією. Інші підсанкційні організації розташовані в Північній Македонії, Ліберії та Об’єднаних Арабських Еміратах. Ціллю також стали три зареєстровані в Ліберії нафтові танкери.

Під санкції потрапили громадяни Сербії, Боснії та Герцеговини, Чорногорії та Північної Македонії.

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Найбільше підсанкційних осіб - у Сербії

Під санкції потрапив Саво Цвієтіновіч, представник політичної партії, очолюваної президентом Сербії Мілорадом Додіком, який уже перебуває під санкціями США за ймовірну корупцію. Цвієтінович також є представником фірми, що належить колишньому заступнику начальника ВПС Росії і яка "сприяла незаконній передачі" українських вертолітних двигунів до Росії, йдеться у заяві.

Крім того, мішенню став Петар Джокіч, міністр промисловості, енергетики та гірничодобувної промисловості при Додіку, який підписав угоду з хорватським колегою про будівництво трубопроводу з Хорватії до російського нафтопереробного заводу в Сербії.

Під санкції також потрапив глава представництва Сербії в Росії Душко Перович. Він потрапив під санкції за лобіювання зустрічей між президентом Сербії Мілорадом Додіком і президентом Росії Володимиром Путіним. Він також виступав посередником між урядом Сербії і неназваним російським мільярдером і працював на дві фірми мільярдера, повідомило Міністерство фінансів.

Крім того у санкційний список потрапив Міша Вачіч, президент Сербської правої партії в Сербії. У вересні 2022 року Вачіч був спостерігачем на російських фіктивних референдумах щодо нібито анексії окупованих Росією регіонів України.

Відомство також наклало санкції на засновника партії Ненада Поповича і його численні компанії та холдинги у Сербії та Росії, які допомагають російській економіці.

У Чорногорії під санкції США потрапили кримінальні авторитети Міодраг Давидович і Браніслав Мікуновіч, діяльність яких сприяла спробам Росії скомпрометувати незалежність демократичних інститутів на Балканах.

У Північній Македонії під санкції потрапив бізнесмен Сергій Самсоненко, який має подвійне громадянство Росії та Північної Македонії та причетний до відмивання грошей. В санкційний список також внесена його дружина Ірина.

Зазначається, що санкції заморожують усе майно та інші активи, які є об’єктами злочину в Сполучених Штатах або контролюються громадянами США, і взагалі забороняють американцям вести з ними бізнес.

Санкції проти Росії

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія підготувала 12-й пакет санкцій проти Росії, що включає ембарго на російські алмази, посилення вимог щодо дотримання раніше введених санкцій, обмеження на експорт та імпорт ряду товарів на суму близько 5 млрд євро. Санкції також торкнуться близько 120 фізичних та юридичних осіб. Серед них, як визначили ЗМІ, син Дмитрія Медведєва і племінниця Володимира Путіна.

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