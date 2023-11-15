Російська держава досі вела певний бізнес на чеській території.

Чехія заморозила державні активи Росії, які досі знаходилися на території цієї країни та не знаходилися під санкціями.

"За моєю пропозицією уряд сьогодні схвалив заморожування російських державних активів у Чехії. На цьому комерційна діяльність, з якої Росія фінансує вбивства українців, закінчується", – повідомив у Твіттері очільник МЗС Чехії Ян Липавський.

Як пише видання Novinky, на прес-конференції міністр пояснив, що мова йде про активи "Підприємства з управління активами за кордоном", що належить адміністрації президента РФ.

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"Компанія є юридичною особою, з якої фінансується російський режим, який вбиває мирне населення в Україні", - зазначив Ліпавський на прес-конференції.

За його словами, під санкції потрапила переважно нерухомість у Празі та Карлових Варах. Ці об’єкти буде заблоковано, щоб їх не можна було продати. Особи, які орендують у росіян ці будівлі, можуть і далі залишитися там, але тепер вони повинні сплачувати оренду на спеціальний рахунок, який знаходиться під санкційними обмеженнями і не доступний для росіян.

Ліпавський закликав інші країни Європи вчинити аналогічно з російськими активами, що досі лишаються на їхній території.

Санкції проти Росії – останні новини

Як писав УНІАН, у 12-му пакеті європейських санкцій проти Росії серед іншого буде запроваджено заборону на імпорт російських алмазів, скориговано нафтові санкції та розширено заборону на експорт до РФ верстатів. Зараз цей санкційний пакет проходить внутрішні процедури узгодження в ЄС.

Також ми розповідали, що Данія може заблокувати прохід для російських нафтових танкерів через свої води, тобто фактично заблокує росіянам прохід між Балтійським морем і Атлантикою. Усе через те, що Росія продає свою нафту вище встановленого порогу цін.

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