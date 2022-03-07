У Конгресі розглядають варіанти законодавчих ініціатив щодо ізоляції Росії, включаючи заборону на імпорт російської нафти.

Конгрес США поточного тижня планує схвалити рішення про виділення Україні 10 млрд доларів.

Про це заявила спікер Палати представників США (нижньої палати Конгресу) Ненсі Пелосі, повідомляє The Hill.

Пелосі зазначила, що Адміністрація президента Джо Байдена попросила 10 млрд доларів на гуманітарну, воєнну й економічну підтримку України.

"Конгрес має намір схвалити це надзвичайне фінансування цього тижня…", - сказала вона.

Також Пелосі направила конгресменам листа, в якому повідомила про варіанти законодавчих ініціатив щодо ізоляції Росії, включаючи заборону на імпорт російської нафти.

"Наш закон заборонить імпорт російської нафти і енергоносіїв до Сполучених Штатів, анулює нормальні торговельні відносини з Росією і Білоруссю і зробить перший крок до відмови Росії у доступі до Світової організації торгівлі", - йдеться у листі.

Пелосі наголосила, що Конгрес планує уповноважити органи влади підвищити збільшувати тарифи на імпорт російських товарів.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про виділення Україні до 350 млн доларів допомоги на оборону.

5 березня речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США консультуються з європейськими союзниками щодо того, як максимально підвищити ефективність заборони на імпорт нафти і газу.

Сенатори Джо Манчін та Ліза Мурковські нещодавно презентували закон, який блокує постачання російської нафти та газу до США, а спікер Палати представників Пелосі підтримала цю ініціативу.

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