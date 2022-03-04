Раніше цього тижня Білий дім публічно відкинув пропозиції законодавців щодо заборони імпорту до США російської нафти.

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає введення заборони на імпорт російської нафти через війну РФ проти України.

Як повідомляє Bloomberg із посилання на джерела, Білий дім обговорює з нафтогазовою промисловістю США питання пливу такого кроку на американських споживачів і світове постачання.

Білий дім, зокрема, хоче з'ясувати, чи дійсно такий крок завдасть російській економіці шкоди, а не просто перенаправить російську нафту на інші ринки і підвищить ціни на бензин у США.

"Будь-які обмеження на російську нафту нашкодять виключно стороні покупця, тому що росіяни легко зможуть розмістити своє пальне у Китаї чи Індії. А США залишаться у скрутному становищі через вплив на ціни на бензин", – вважає головний економіст Vortexa Ltd Девід Веч.

За даними американського Управління енергетичної інформації, російська нафта склала лише близько 3% усіх поставок нафти, які надійшли до США минулого року. За даними компанії Kpler, імпорт американської російської нафти в 2022 році впав до найнижчих річних темпів з 2017 року.

Зазначається, що раніше цього тижня Білий дім публічно відкинув пропозиції законодавців щодо заборони імпорту до США російської нафти. Утім на тлі зростання тиску щодо питання заборони разом із обуренням щодо вторгнення Росії в Україну, законодавці чітко дали зрозуміти, що будуть діяти.

"Ми розглядаємо варіанти, які ми можемо застосувати прямо зараз, якби ми скоротили споживання російської енергії в США, але насправді найважливішим є те, щоб підтримувалося стабільне постачання глобальної енергії", – сказала голова Ради економічних радників Білого дому Сесілія Раус.

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