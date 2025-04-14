Крім того, Каллас розповіла про ініціативу із постачання до України 2 мільйонів снарядів.

Місія Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine), яка покликана зміцнювати військовий потенціал Збройних сил України, продовжує підготовку і навчання українських військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це висока представниця ЄС Кая Каллас сказала на пресконференції після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу у Люксембурзі.

"У нас є місія з навчання українських солдат. Понад 73 тисяч солдатів ми вже підготували", – повідомила Каллас.

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Також вона зазначила, що сьогодні міністри обговорили, що ще можуть зробити на підтримку України. Зокрема, за її словами, "коли йдеться про місії, чи повинні ми розширити мандат тих місій, які вже є для того, щоби також зробити внесок у гарантії безпеки коаліції охочих".

Разом з тим, говорячи про ініціативу із постачання до України 2 мільйонів снарядів, вона зауважила, що рада бачити, що вже погоджено понад дві третини коштів з 5 млрд євро для досягнення цієї цілі.

"Ми досі не досягли показника у 100%, але нам однозначно треба рухатися далі у цьому. Велика частина країн-членів погоджується, що нам треба робити більше", – додала Каллас.

Чиновниця звернула увагу на те, що Норвегія, яка не є членом Євросоюзу, робить внесок обсягом 4 мільйони євро для цієї ініціативи. Висока представниця ЄС наголосила, що доставити ці снаряди в Україну планують якомога скоріше.

За словами Каллас, цьогоріч році країни-члени Євросоюзу зробили внесок для України на суму понад 23 млрд євро. Минулого року ця сума становила 20 млрд євро. Разом із внеском від США минулого року на підтримку України було виділено 40 млрд.

Допомога ЄС Україні

Восени 2024 року в Євросоюзі вирішили продовжити діяльність місії із тренування українських солдатів на два роки – до 15 листопада 2026 року. Зокрема, у бюджеті передбачено виділення майже 409 мільйонів євро на період з 14 листопада 2024 року до 15 листопада 2026 року. Головна мета місії полягає у сприянні зміцненню військового потенціалу Збройних сил України.

Крім того, 9 квітня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про отримання 1 млрд євро від ЄС. Ці кошти будуть спрямовані на пріоритетні видатки держбюджету.

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