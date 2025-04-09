Кошти будуть спрямовані на пріоритетні видатки держбюджету.

Сьогодні, 9 квітня, Україна отримала третій транш від ЄС обсягом 1 млрд євро у межах ініціативи G7 ERA. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"ЄС перерахував Україні 1 млрд євро у межах ініціативи ERA. Про це було оголошено під час нашої зустрічі з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом у Брюсселі", - написав він у Telegram.

Шмигаль наголосив, що це третій транш в межах ініціативи G7, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Кошти будуть спрямовані на пріоритетні видатки держбюджету.

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Загалом за програмою ERA європейські союзники надали Україні 5 млрд євро.

"Наголосив на зустрічі, що наш пріоритет — повна конфіскація заморожених російських суверенних активів, які мають бути використані як ресурс для відбудови України. Приділили цьому питанню окрему увагу", - додав прем'єр.

Міжнародна допомога Україні - останні новини

Україна отримає 432 млн доларів від Світового банку на відновлення транспортної інфраструктури. Відповідні угоди у рамках проєкту DRIVE були підписані 2 квітня у Києві між Міністерством розвитку громад та територій України й Світовим банком.

1 квітня Європейська комісія перерахувала Україні чергові 3,5 млрд євро траншу в межах Ukraine Facility. Загальна фінансова допомога нашій країні в межах програми Ukraine Facility становить 19,6 млрд євро, повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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