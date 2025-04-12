Віткофф після зустрічі з Путіним вирушив на ядерні переговори з Іраном. Критики кажуть, що "він має занадто багато на своїй тарілці".

Стів Віткофф, головний представник Дональда Трампа в міжнародних переговорах, стикається з критикою за надмірну кількість паралельних місій - від Близького Сходу до України. Як пише The Telegraph, Віткофф "відкусив більше, ніж може розжувати".

У п’ятницю він зустрівся з правителем Росії Володимиром Путіним у Москві для обговорення війни проти України, а вже в суботу вирушив до Оману на перемовини з Іраном щодо ядерної програми.

Гіора Ейланд, колишній глава Ради національної безпеки Ізраїлю, заявив:

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"Віткофф бере участь у двох інших великих переговорах, крім Ірану. Йому постійно доводиться думати про Газу та заручників, а також про Україну. Він може бути дуже талановитим, але ядерна проблема - це суто технічне питання".

Під час переговорів у Москві Путін змусив американського посланника чекати кілька годин. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, зустріч була "можливістю поділитися точкою зору Росії" і триватиме "стільки, скільки потрібно президенту".

Віткофф, за словами джерел, намагається охопити занадто багато переговорних процесів одночасно. Під час недавнього інтерв’ю він помилково назвав окупованими лише "Крим і Донбас" замість чотирьох регіонів, на які претендує РФ: Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську.

Співрозмовники з близького оточення Віткоффа кажуть, що він "мислить глобально" й не зосереджується на деталях. Однак у контексті війни Росії проти України подібні помилки лише підсилюють сумніви в ефективності його участі у дипломатичних зусиллях.

У роботі з ХАМАСом Віткофф виявив емоційність: "Я вірю, що вони одягають жилети смертника на маленьких дітей, які не знають, що роблять", - сказав він.

Ізраїльські експерти критикують відсутність досвіду Віткоффа у веденні складних технічних переговорів з Іраном, наголошуючи, що його багатофункціональність лише шкодить результатам. Особливо в умовах, коли США намагаються домогтися угоди щодо стримування ядерних амбіцій Тегерана.

Карім Саджадпур, аналітик Фонду Карнегі, застеріг:

"Існує океан простору між твердженням, що Іран не може мати ядерної зброї, і тим, що ядерну програму Ірану необхідно "демонтувати", як програму Лівії. Існує ризик того, що американська сторона, якій наразі не вистачає чіткого досвіду та чіткого фіналу, буде випереджена в переговорах іранською стороною, яка має і те, і інше".

Віткофф зізнається, що робота виснажлива, але продовжує виконувати обов’язки. У соцмережах його критикували за жест руки на серці при наближенні Путіна.

"Він мені сподобався", - сказав Віткофф про Путіна.

Останні переговори Віткоффа

Раніше видання Reuters повідомляло, що Віткофф після зустрічі з Дмитрієвим у Вашингтоні передав Трампу умову Кремля щодо врегулювання в Україні - Росія має отримати контроль над чотирма українськими регіонами. За даними агентства, в адміністрації президента США не всі з цим згодні - зокрема, генерал Кіт Келлог, раніше призначений Трампом спецпосланцем щодо РФ та України, виступає проти.

Вчора Віткофф полетів у Росію. Його зустріч з російським правителем Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі завершилася пізно ввечері.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт сказала на брифінгу в п'ятницю, що зустріч Віткоффа з Путіним - це "ще один крок у переговорному процесі" для завершення війни в Україні.

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