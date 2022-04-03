Тимчасове відведення військ з Чернігівської та Київської області - не привід бути оптимістичними, заявив Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що атаки на Україну триватимуть.

Як Столтенберг сказати кореспонденту CNN Дані Баш в неділю, те, що спостерігається зараз, "не є реальним виведенням військ".

"Ми бачимо, що Росія переміщує свої війська. Вони забирають частину з них, щоб переозброїти їх, підкріпити їх, поповнити запаси. Ми не повинні бути занадто оптимістичними, тому що атаки триватимуть", - заявив він.

Столтенберг також прокоментував повідомлення про вбивства мирних жителів у Бучі. Він сказав, що це - "жорстокість щодо цивільного населення, якої не бачили в Європі десятиліттями". На його думку, це "підкреслює важливість припинення цієї війни".

Раніше голова адміністрації Білого дому Рон Клейн попередив, що війна в Україні "далека від завершення", попри заяви Москви про відведення військ від Києва.

Відведення військ РФ у київському та чернігівському напрямках: що відомо

29 березня стало відомо, що Російська Федерація відводить окремі підрозділи з Київської і Чернігівської областей і відчуває проблеми з ротацією і посиленням свого війська.

В Генштабі зазначили, що "відведенням" військ ворог хоче створити помилкову ілюзію, що відмовився від задуму оточити Київ.

Раніше помічник Путіна Володимир Мединський заявив про нібито скорочення контингенту на Київському та Чернігівському напрямках. Перед тим в Міноборони РФ стверджували про завершення "першого етапу "спецоперації" і переходу до атак на Донбасі.

США також фіксували, що російські сили почали відведення від околиць біля Києва і зосереджуються на позиціях на півдні та сході України.

Міністерство оборони США так само попередило, що нинішнє нібито відведення частини військ Росії з київського і чернігівського напрямків може свідчити про перегрупування ворожих сил для завдавання нового удару.

Попри це, міністерство оборони РФ і представники російської делегації в Стамбулі стверджують, що відведення російських військ на Київщині і Чернігівщині нібито пов'язано з прогресом на переговорах між Україною і РФ.

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