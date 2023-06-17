Наразі всередині Альянсу не існує консенсусу щодо заміни Столтенберга.

Генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу можуть запропонувати залишитися на посаді генерального секретаря НАТО ще на рік, оскільки Альянс все ще не може визначитися з кандидатом для його заміни.

Як повідомило Reuters джерело, знайоме з ходом переговорів, Столтенберг користується широкою підтримкою в Альянсі і продовжує залишатися ефективним лідером. Це підтвердив і американський чиновник, зазначивши, що наразі всередині Альянсу не існує консенсусу з приводу заміни Столтенберга.

"Адміністрація (Байдена) підходить до ідеї, що Столтенберг залишиться ще на рік", - сказав чиновник. За словами джерела, офіційні особи США вважають, що існує цілий ряд різних кандидатів і що Байден високо цінує кожного з них,

Ймовірність того, що Столтенберга в четвертий раз попросять продовжити термін його перебування на посаді, зросла в міру наближення саміту у Вільнюсі, оскільки союзники побоюються демонстрації роз'єднаності.

У лютому Столтенберг заявив, що не домагається подальшого продовження свого терміну. Але він відмовився сказати, що він буде робити, якщо члени НАТО попросять його залишитися.

Хто може стати наступним генсеком НАТО

Єнс Столтенберг обіймає посаду генерального секретаря НАТО вже 9 років, з 2014 року, за цей час термін його повноважень продовжувався вже тричі.

Однозначного кандидата на зміну Столтенбергу немає. Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак планував просувати перед Байденом кандидатуру британського міністра оборони Бена Уоллеса на цей пост.

У той же час, багато хто вважає, що, виходячи із сучасних тенденцій, цей пост повинна зайняти жінка. Так, пропонувалася кандидатура прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас, яку підтримують країни східного флангу НАТО.

Також дуже велику підтримку, в тому числі і від США, отримала прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. Однак до Данії висувалися претензії щодо незабезпечення достатніх витрат на оборону на рівні 2% ВВП, як того вимагає НАТО. Також, оскільки Столтенберг був норвежцем, деякі країни не хочуть більше бачити вихідця зі скандинавської країни на цій посаді.

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