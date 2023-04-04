Поїзд зіткнувся з будівельним краном.

Страшна аварія на залізниці сталася на півдні Нідерландів. В результаті того, що поїзд зійшов з рейок, одна людина загинула та десятки травмувалися.

За інформацією Sky News, інцидент стався недалеко від населеного пункту Воорсхотен близько 3:25 ранку за місцевим часом. За офіційними даними, на борту перебували близько 50 осіб.

Зазначається, що аварія сталася через залишений на коліях будівельний кран, внаслідок чого постраждали водій та два провідники. За фактом інциденту проводяться численні розслідування для встановлення додаткових деталей.

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Водночас представник пожежної охорони повідомив, що всього 30 осіб отримали поранення, з них 19 осіб доставили в лікарню, а іншим надали допомогу на місці.

Крім того, повідомляється, що перший вагон поїзда після зіткнення опинився в полі, а в ще одному вагоні спалахнула пожежа. Після аварії всі рейси між Лейденом та Гаагою скасували.

Аварії на залізниці в Україні - що відомо

Аварії на українській залізниці, як і за кордоном, іноді трапляються. Так, 11 жовтня 2021 року на залізничному переїзді на ділянці "Фастів-Житомир" комбайн протаранив потяг. За попередньою інформацією, водій сільськогосподарського автотранспорту проігнорував правила дорожнього руху та виїхав на нерегульований переїзд.

Після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну контроль за ситуацією на залізниці посилили.

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