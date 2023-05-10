Серед загиблих 8-річна дівчинка та її мати.

У Нікарагуа сталася трагедія. Пасажирський автобус впав з обриву, після чого людей покусали бджоли - шестеро осіб загинули. Про це повідомляє Daily Mail.

Як повідомляється, автобус з'їхав у кювет й розбив кілька вуликів африканських медоносних бджіл. Розлючені комахи відреагували тим, що вжалили 45 пасажирів автобуса.

Серед загиблих виявилися 47-річна жінка та її 8-річна дочка. Ще однією жертвою бджіл-убивць стала 84-річна жінка. Повідомляється, що у важкому стані також перебуває чотирирічний хлопчик.

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На фотографіях постраждалих видно десятки червоних рубців по всій верхній частині тіла.

Розслідування причин аварії триває. Попередньо встановлено, що 22-річний водій втратив контроль над автобусом через механічні несправності.

Бджоли-вбивці: що про них відомо

Африканські медоносні бджоли, також розмовно відомі як "бджоли-вбивці", є гібридом західних медоносних бджіл.

Вони, як правило, більш агресивні, швидше реагують і переслідують людей далі, ніж інші сорти медоносних бджіл.

За даними ЗМІ, ці бджоли вбили близько 1000 осіб, причому жертви отримують в 10 разів більше укусів, ніж від європейських медоносних бджіл.

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