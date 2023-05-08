Затримка торкнеться також зворотних поїздів до Відня.

У звязку зі сходженням з рейок вантажного потяга в Угорщині очікується затримка безпересадкових вагонів Відень-Київ на 6 годин.

"У зв'язку з транспортною подією на Угорській залізниці безпересадкові вагони Відень-Київ відправленням із Відня 07.05.2023 запізнюються на 6 годин. По прибуттю на ст. Чоп вагони будуть включені до складу поїзда №82 Ужгород-Київ і прибудуть до столиці 09.05.2023 (замість 08.05.2023 о 19:30) у складі поїзда №750", - повідомляє "Укрзалізниця".

Як повідомили в УЗ, у неділю вранці 9 вагонів угорського 35-вагонного вантажного поїзда із залізною рудою зійшли з рейок. Наразі розпочато підйом вагонів, однак відновлення залізничної колії та контактної мережі триватиме щонайменше день.

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"Рух потягів між Hajduhadhaz та Ujfeherto призупинено, угорська залізниця пропонує пересадки на підмінний автобус, а угорські та австрійські поїзди інтерсіті між Будапештом і Захонню курсуватимуть між Будапештом і Ньїредьгазою через Мішкольц із довшим часом у дорозі", - йдеться у повідомленні.

Також в "Укрзалізниці" звертають увагу пасажирів, що затримка торкнеться і зворотних поїздів до Відня, тож просять враховувати це при планування пересадок і вильотів з аеропорту Будапешта.

"Укрзалізниця" та нові маршрути

З 24 квітня "Укрзалізниця" відкрила курсування безпересадкового вагону Відень-Чоп-Відень, вартість квитків становить 1 тис. 730 грн. А з Чопа до Києва пасажири можуть дістатися потягом № 750 Ужгород-Київ.

Також на початку квітня "Укрзалізниця" повідомила про плани запустити новий маршрут з України до Польщі - через Варшаву, Люблін, Раву-Руську та Львів.

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