У Франції в результаті стрілянини в ніч на середу, 23 грудня, загинули три поліцейських, ще один поранений.
Читайте такожУ Києві водій скоїв два ДТП й відкрив стрілянину по копах: зараз він у лікарні (фото, відео)Про це пише DW.
48-річний чоловік відкрив вогонь по поліцейських в околицях міста Сен-Жюст в Департаменті Пюї-де-Дом, коли ті намагалися врятувати від домашнього насильства жінку, що сховалася на даху одного з будинків.
Відразу після прибуття поліцейського наряду чоловік відкрив вогонь по правоохоронцям і підпалив свій будинок. На місце події прибули правоохоронці та пожежники.
Жінку вдалося врятувати, передає французький телеканал BFMTV. Кількома годинами пізніше стало відомо, що зловмисник знайдений мертвим.
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