Відразу після прибуття поліцейського наряду чоловік відкрив вогонь по правоохоронцям і підпалив свій будинок.

У Франції в результаті стрілянини в ніч на середу, 23 грудня, загинули три поліцейських, ще один поранений.

Читайте такожУ Києві водій скоїв два ДТП й відкрив стрілянину по копах: зараз він у лікарні (фото, відео)Про це пише DW.

48-річний чоловік відкрив вогонь по поліцейських в околицях міста Сен-Жюст в Департаменті Пюї-де-Дом, коли ті намагалися врятувати від домашнього насильства жінку, що сховалася на даху одного з будинків.

Відразу після прибуття поліцейського наряду чоловік відкрив вогонь по правоохоронцям і підпалив свій будинок. На місце події прибули правоохоронці та пожежники.

Жінку вдалося врятувати, передає французький телеканал BFMTV. Кількома годинами пізніше стало відомо, що зловмисник знайдений мертвим.

Вам може бути цікаво

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН