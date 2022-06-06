Синьою та жовтою фарбою на міській адміністрації Євпаторії 16 травня Богдан Зіза нагадав світові, що Крим - це Україна. Він - 28-річний художник, який болісно переживав війну.
Через творчість Богдан боровся з агресією РФ в Україні. Й це коштувало йому свободи, йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".
Довго ніхто не знав, де він зник. Родичі та друзі Богдана весь час намагалися отримати хоча б якусь звістку. Його пошуки перетворилися на справжній детектив. Та вдалося дізнатися: хлопець живий, але він за ґратами.
У мережі з'явилося відео, в якому Зіза постав з порваною футболкою. Його, ймовірно, били й вимагали зізнатися у скоєному.
Наразі відомо, що Богдана привезли до СІЗО Сімферополя, його обвинувачують у тероризмі, яка передбачає до 15 років за гратами. За попередньою інформацією, в середині липня художник постане перед судом. Його друзі сподіваються, що до того часу вдасться забезпечити незалежного адвоката.
Нагадаємо, напередодні війни, 23-го лютого, Богдан Зіза опублікував власний вірш-маніфест проти війни.
Як повідомляв УНІАН, за роки анексії Росія перетворила Крим на велику військову базу. Саме з території півострова російські окупанти вторгалися на територію материкової України.
У США впевнені, що Збройні сили України вже відкинули російських загарбників від Києва та Харкова, а тому логічно припустити, що вони також зможуть звільнити окуповані Росією Крим та Донбас.