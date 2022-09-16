Після акції протесту йому інкримінують тероризм, вандалізм, дискредитацію російського війська.

Кримчанин Богдан Зіза зумів передати адвокатові другий за чотири місяці перебування в СІЗО лист.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У листі з СІЗО Зіза пише: "Привіт, мамо. Я падаю на коліна і прошу пробачення... Мені дуже соромно за своє мовчання. Бачу, скільки болю та нещастя я ним приніс. Я намагаюся виправитися. Моя мама – Україна".

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27-річного художника було затримано у травні цього року. Йому інкримінують тероризм, вандалізм, дискредитацію російського війська.

На знак протесту проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну Богдан, який залишився в Криму через потребу доглядати за бабусею, облив вхідні двері адміністрації Євпаторії фарбою, і жбурнув легкозаймисту суміш.

"Його стаття – це вандалізм. Він облив фарбою будівлю. У нього не було мети когось калічити чи вбивати, і так сталося – ніхто не покалічений, будівля ціла. Його зараз у СІЗО позиціонують як особливо небезпечного злочинця. Адвокат каже, що його хочуть закрити у окрему камеру, де він не матиме доступу навіть до адвоката ", – додає сестра бранця Кремля.

За звинувачення у тероризмі окупанти можуть присудити хлопцеві 15 років ув'язнення. "Суд" йде в закритому режимі. Родичі Богдана бояться, що його хочуть вивезти з півострова до Росії. Його справу ведуть суддя та прокурорка, які у 2014-тому зрадили українській присязі, і працюють тепер на окупанта.

Перший лист, який йому вдалося передати, був про побиття тюремниками. Родина та друзі не бачили і не чули Богдана з травня. А бабуся, яка ростила хлопця, що втратив батьків, змогла потрапити до нього тільки один раз на кілька хвилин.

Представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева наголошує, що розголос – один зі способів, яким хоч якось можна вимагати, аби до Богдана ставилися краще, і згодом можливо звільнили.

"Коли людині говорять, що про нього пам'ятають, то це не дає йому зламатися морально. Потрібен розголос, і робота на міжнародних майданчиках, аби його справа була на порядку денному міжнародних організацій. Щоб про нього говорили, як про людину, яка здійснює спротив на території півострова і за це страждає", – пояснює Таміла Ташева.

Нагадаємо, напередодні війни, 23-го лютого, Богдан Зіза опублікував власний вірш-маніфест проти війни.

16 травня Богдан Зіза нагадав світові, що Крим - це Україна, обливши синьою та жовтою фарбою окупаційну адміністрацію міста.

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