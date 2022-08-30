рада закликає ООН, МКЧХ та ОБСЄ вжити заходів для постійного контролю за умовами утримання усіх українських військовополонених, які перебувають на території Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Верховна Рада України закликала Організацію Об'єднаних Націй, Європейський Союз та країни НАТО визнати дії Росії щодо вбивства українських військовополонених в Оленівці терористичним актом.

За ухвалення відповідної постанови проголосували 316 депутатів.

Йдеться про Постанову про Звернення ВР до ООН, держав ЄС, Європейської Ради, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, парламентів та урядів держав-членів НАТО, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Незалежної міжнародної медичної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів" щодо засудження факту масової страти українських військовополонених державою-агресором в Оленівці 29 липня 2022 року (№7627).

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У відповідному Зверненні ВР закликає ООН та МКЧХ негайно відреагувати на терористичний акт, здійснений Росією, та направити представників ООН і МКЧХ на територію колонії в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної місії.

Також ВР закликає ООН, МКЧХ та ОБСЄ вжити заходів для постійного контролю за умовами утримання усіх українських військовополонених, які перебувають на території Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Крім того, український парламент закликає ООН, МКЧХ та "Лікарів без кордонів" невідкладно зробити все можливе для звільнення без усіляких передумов полонених жінок-медиків, серед яких є вагітні і поранені; закликає міжнародні інституції активізувати зусилля для обміну та повернення в Україну військовополонених захисників Маріуполя, оскільки лише зусилля України не дають для цього необхідних результатів.

ВР звертається до ООН, ЄС, Європейської Ради, ОБСЄ, парламентів та урядів держав-членів НАТО з тим, аби визнати дії Росії щодо вбивства українських військовополонених захисників Маріуполя, яке РФ вчинила в ніч на 29 липня в Оленівці терористичним актом; визнати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму.

Також український парламент закликає посилити тиск на Росію та держави, які співпрацюють з нею та підтримують її терористичний режим, у тому числі шляхом запровадження санкцій, передбачених відповідно до статусу держави-спонсора тероризму, включно з повним ембарго на торгівлю енергоносіями з державними та приватними компаніями, афілійованими з Росією, та відключенням від системи SWIFT усіх фінансових установ РФ.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії в окупованому селищі Оленівка в результаті вибуху було зруйновано будівлю, де утримувалися виведені з заводу "Азовсталь" українські військовополонені.

Відразу після вибуху Росія звинуватила Збройні сили України в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинули понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури назвали вибух в Оленівці російським терористичним актом для приховування військових злочинів, дискредитації ЗСУ, зриву постачання зброї.

Українська сторона так і не отримала офіційних відповідей від Росії щодо списків загиблих і поранених в результаті теракту.