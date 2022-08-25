ЄС потрібно постаратися стримати свою обіцянку відрізати Росію від будь-яких доходів від газу.

Офіційні особи по всій Європі стурбовані тим, що консенсус може зруйнуватися під час "суворої зими".

Про це йдеться в матеріалі CNN.

Протягом останнього півріччя Трансатлантичному альянсу вдалося згуртуватися, щоб надати фінансову і військову підтримку Україні. Вдалося досягти і домовленостей про припинення використання російських енергоносіїв.

Тепер по всій Європі стурбовані тим, що консенсус може зруйнуватися через сувору зиму, зростання цін на продовольство, обмежену кількість енергії для обігріву будинків, сказали офіційні особи і дипломати на умовах анонімності.

"У Європейському Союзі це буде дуже складно, і ми повинні постаратися стримати свою обіцянку відрізати Росію від будь — яких доходів від газу та інших джерел",-сказав високопоставлений європейський дипломат, маючи на увазі угоду, укладену між державами-членами ЄС, про скорочення використання російського газу на 15%.

Оскільки війна в Україні затягується, президентрві Володимиру Зеленському, ймовірно, буде важче привернути увагу європейських лідерів, пише CNN.

"Можливо, саме тому Зеленський сказав, що хоче, щоб війна закінчилася до Різдва. Справжні проблеми будуть полягати в тому, щоб змусити Захід виконувати свої обіцянки в довгостроковій перспективі", – сказав Кейр Джайлс, старший науковий співробітник аналітичного центру Chatham House.

Нагадаємо, в 2021 році на Росію припало близько 55% всього імпорту газу в Європу. Також в минулому році ЄС імпортував 2,2 млн барелів сирої нафти на день.

Раніше повідомлялося, що Росія значно скоротила поставки газу в Європу. За даними джерел Reuters, президент Російської Федерації Володимир Путін сподівається, що високі ціни на енергоносії і можливий дефіцит взимку переконають Європу схилити Україну до перемир'я на російських умовах.

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