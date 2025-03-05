Поки найближчі союзники Трампа хочуть, щоб Зеленський вибачився перед ним, інші республіканці намагаються знизити напруження ситуації.

Республіканці закликають президента США Дональда Трампа врятувати переговори з президентом України Володимиром Зеленським, сподіваючись досягти мирної угоди, яка зупинить російську агресію і, можливо, надасть США доступ до багатих корисних копалин України, пише The Hill.

Сенатори-республіканці сподіваються, що Трамп і Зеленський зможуть залишити позаду напружену розмову в Овальному кабінеті, усвідомлюючи, що продовження підтримки України з боку США є критично важливим для збереження важелів впливу Києва в мирних переговорах із кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

"Немає жодних сумнівів, що саме Путін був агресором в Україні і почав жорстокий, нічим не спровокований напад. Я сподіваюся, що ми зможемо досягти справедливого і довговічного миру для України, але ми не повинні забувати, хто розпочав цю війну", - заявив один із провідних республіканців із питань національної безпеки, голова Комітету з асигнувань Сенату Сьюзан Коллінз.

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У той час як деякі найближчі союзники Трампа хочуть, щоб Зеленський вибачився перед президентом, перш ніж Україна отримає подальшу підтримку США, інші республіканці намагаються знизити напруження ситуації. Вони розуміють, що результат мирних переговорів може мати серйозні наслідки для лідерства США в НАТО і давньої політики стримування Росії.

"Я просто сподіваюся, що вони зможуть повернути ситуацію в потрібне русло і що всі подвоять свої зусилля. Це історична можливість, [підписати] потенційно історичну угоду", - сказав лідер Республіканців у Сенаті Джон Тун.

Сенаторка-республіканка Ліза Мурковскі піддала різкій критиці зневажливе ставлення Трампа до Зеленського, заявивши, що жорсткі принизливі висловлювання Трампа і Венса на адресу Зеленського на очах у всього світу залишили в неї "нудотне відчуття".

Інші новини про сварку Зеленського і Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що сварка в Овальному кабінеті може прискорити зустріч Трампа і Путіна. Зазначають, що в Москві тим часом зростає оптимізм із приводу того, що через конфлікт між президентами України і США переговори про припинення війни можуть відійти на другий план на користь потенційно вигідних економічних угод між США і Росією.

Крім того, Мілей наказав видалити спільні фото із Зеленським після його сварки з Трампом. "Те, що сталося сьогодні [під час сварки Зеленського і Трампа], - це точка неповернення", - заявили в Міністерстві закордонних справ Аргентини.

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