Депутатка від Демократичної партії заявила, що він також "вкрав" фразу про мир через силу.

Президент США Дональд Трамп "вкрав" фразу "мир через силу" у Рональда Рейгана і що колишній республіканський президент "перевернувся б у труні" після "видовища" в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським, заявила депутатка від Демократичної партії Елісса Слоткін.

"Ми всі хочемо припинення війни в Україні, але Рейган розумів, що справжня сила вимагає від Америки поєднання нашої військової та економічної могутності з моральною чистотою, і ця сцена в Овальному кабінеті була не просто поганим епізодом реаліті-шоу, вона підбивала підсумок усьому підходу Трампа до миру", - сказала вона, передає CNN.

За словами Слоткін, Трамп вважає нормальним зближуватися з диктаторами на кшталт Володимира Путіна й атакувати друзів Америки, включно з Канадою.

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"Він сприймає американське лідерство лише як низку угод із нерухомістю. Як людина, яка виросла в епоху Холодної війни, я вдячна, що в 1980-х у Білому домі був Рейган, а не Трамп. Трамп би програв нам Холодну війну", - додала вона.

Інші новини про сварку Трампа і Зеленського

Раніше УНІАН повідомляв, що в Китаї відреагували на те, що сталося між президентами України і США. "Китайська сторона і надалі докладатиме зусиль для сприяння політичному врегулюванню української кризи і досягненню миру", - сказав офіційний речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

Крім того, президент Аргентини Мілей наказав видалити спільні фото із Зеленським після його сварки з Трампом. Він зважився на це, побоюючись різкого падіння золотовалютних резервів і зростання кредитних ризиків країни, він прагне уникнути будь-яких кроків, які можуть ускладнити досягнення нової угоди з МВФ.

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