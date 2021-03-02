Тихановську оголошено в розшук, суд в Білорусі дозволив взяти її під варту.

Білоруські силовики мають намір домагатися екстрадиції лідера опозиції Світлани Тихановської, яка зараз знаходиться в Литві.

Про це повідомляється на сайті Слідчого комітету республіки.

Тихановську і чотирьох її довірених осіб підозрюють у підготовці масових заворушень і захоплення будівель держорганів у Гомелі. Соратників опозиціонерки вже затримали. Слідчком також опублікував відео, на якому опозиціонери нібито обговорюють свої плани.

"За результатами розслідування їм пред'явлено звинувачення за ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 293 (приготування до масових заворушень) і за ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 292 (приготування до захоплення будівель і споруд) Кримінального кодексу Білорусі. До всіх застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Тихановську в даний час оголошено в розшук. Відповідні документи на її екстрадицію передані до Генеральної прокуратури", - сказано в повідомленні.

Вибори і протести в Білорусі: що було раніше

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка. Він неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі нібито розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України та США.

2 жовтня Європейський Союз офіційно ввів санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів і фальсифікацію президентської виборчої кампанії в Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Пізніше санкції були продовжені.

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Автор: Юрій Годован