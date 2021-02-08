Дарін розповідає, що деякі сусіди готують їжу для табору та дарують бездомним одяг.

Житель Солт-Лейк-Сіті Дарін Манн влаштував на подвір'ї свого будинку табір для бездомних. Влада дала йому два тижні, щоб закрити його.

Читайте також70-річний британець самотужки перетнув Атлантичний океан (фото)Про це пише CNN.

Чоловік дозволяє людям жити на території, користуватися ванною кімнатою і допомагати йому працювати у громадському парку.

"Кожна людина заслуговує на те, щоб до неї ставились з гідністю і допомагали, коли вона цього потребує", - розповідає Манн.

Чоловік відкрив табір в середині січня, коли інші табори для бездомних закрили. Зараз там мешкає близько 15 людей.

"Вони допомагають мені прибирати сад і готувати його до сезону. Вони підтримують табір в чистоті і допомагають стати позитивним прикладом роботи з незахищеними людьми", - відзначив він.

Дарін розповідає, що деякі сусіди готують їжу для табору та дарують бездомним одяг. Інші сусіди найняли мешканців табору для роботи навколо своїх будинків. Він наголошує, що у таборі підтримує політику нульової толерантності до жорстокої поведінки або вживання наркотиків.

Однак міська влада повідомила, що отримала скарги на табір та дала йому два тижні, щоб закрити його.

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Автор: УНІАН