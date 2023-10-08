Ізраїльський журналіст Сергій Гранкін був в Україні в перші дні російського вторгнення.

Звірства, які зараз на території Ізраїлю чинять бойовики ХАМАС, з перших хвилин вторгнення здійснювали російські окупанти по відношенню до цивільного населення України.

Як повідомляє ТГ-канал "Быть Или", таку заяву зробив ізраїльський журналіст Сергій Гранкін, зазначивши, що все те, що зараз відбувається в Ізраїлі, він вже бачив в Україні, а бойовики ХАМАС вбивають жінок та дітей так само холоднокровно, як і російські окупанти.

"В Україні я був у перші місяці війни, якраз тоді, коли захоплювали Ірпінь, Бучу, розстрілювали машини, Чернігів, Суми. І я бачив цих людей, ці кадри, які вони мені показували на телефонах. Ось рівно те саме. Так само холоднокровно підходили, вбивали людей, жінок, дітей з автоматів, з кулеметів, причому абсолютно з діловим виглядом, ніби це робота", - сказав журналіст.

Що відбувається в Ізраїлі

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС завдали з Сектора Гази масованого ракетного удару по Ізраїлю, випустивши понад 2000 ракет. У відповідь ізраїльська армія атакувала позиції палестинців.

8 жовтня 2023 року Ізраїль офіційно перейшов у стан війни. Генеральний штаб армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ввів в дію "пункт 40 Алеф", який надає повну свободу дій військовим.

Посольство Ізраїлю в США повідомило, скільки ізраїльтян викрали бойовики Хамасу. Крім того, в Єгипті відкрили вогонь по автобусу з ізраїльськими туристами.

Десятки танків "рухаються на південь Ізраїлю". Їх мобілізували для боїв у регіоні, де тривають запеклі бої між ізраїльськими військами та бойовиками ХАМАС.

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