В першу чергу тікають представники точних наук - фізики, математики тощо.

З Росії рекордними темпами тікають науковці. "Витік мізків" наблизився до показників 1990-х років. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними українських розвідників, країна-агресор щорічно втрачає близько 1% своїх науковців, чого не було вже понад чверть століття. За шість останніх років з Росії втекли понад 60 тисяч дослідників, в першу чергу фізиків, кібернетиків, астрономів та математиків. Переважно вони тікають до Німеччини, США та Швейцарії, хоча додалися і нові більш екзотичні напрямки – Вірменія, ОАЕ, Казахстан.

Як зазначили в українській розвідці, російські науковці налякані репресіями, які проти них розгорнув кремлівський режим: російських учених "фізично усувають, саджають або піддають абсурдним переслідуванням". Так, нещодавно загинув розробник ракетного комплексу "Іскандер", чию смерть записали на "чорних ріелторів". Серед інших показових випадків – засудження 77-річного фізика за "держзраду" та гідролога за "вбивства 20-річної давності".

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"Наукове середовище в РФ занурюється в ізоляцію, страх і деградацію. Політика Кремля системно знищує науку", – зауважили в українській розвідці.

Ситуація в Росії: останні новини

Як писав УНІАН, правозахисники випадково виявили, що в Росії створено таємну пережу таборів для полонених українців, яка функціонує незалежно від офіційної системи в’язниць. Російські правники бояться, що після війни ця мережа почне працювати вже на репресії проти самих росіян.

Також ми розповідали, що Росія почала ховати вцілілі ракетоносці подалі від України. Зокрема на Чукотці, де немає доріг, тож вантажівки з українськими дронами туди просто не доїдуть.

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