Коли таліби контролювали Афганістан, жінок били камінням, не дозволяли виходити на ринок без чоловіків та забороняли навчатися після 12 років.

У рамках оголошеної талібами "всезагальної амністії" жінки зможуть залишатися в уряді.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на AP.

"Ісламський Емірат не хоче, щоби жінки ставали жертвами… Вони повинні бути у (структурі) уряду згідно з законом шаріату", – заявив член комісії з питань культури від руху бойовиків "Талібан" Енамулл Самангані.

Він додав, що структура уряду "не зовсім зрозуміла, але, з огляду на досвід, має бути повністю ісламське керівництво, і всі сторони повинні приєднатися".

Читайте такожУ Кабулі залишилися тільки посольства Росії, Китаю і ПакистануПереговори з кількома офіційними особами афганського уряду, а також колишніми президентами, продовжуються. Місцеперебування останнього глави держави залишається невстановленим.

Офіційний представник, безпосередньо поінформований про перемовини, повідомив агентству, що Амір Хан Муттакі, високопоставлений лідер талібів, прибув до Кабула з Катару.

Між 1996 та 2001 роками таліби практикували версію шаріату, яка включала забиття жінок камінням за подружню зраду, ампутацію кінцівок за крадіжку і заборону дівчатам відвідувати школу після 12 років.

Ситуація в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони наступають на Кабул.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади.

15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.

Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

Автор: Яна Ставська