Українські військові проходять навчання на них.

У Міністерстві оборони Великої Британії показали роботу танків Challenger 2, які має отримати українська армія.

Відео з танками у дії опублікували у офіційному мікроблозі Міноборони Великої Британії у Twitter. Відзначається, що на ньому можна побачити, як британський танк Challenger 2 "робить те, що у нього виходить найкраще".

"В рамках пакету значного бойового посилення, щоб допомогти Україні протистояти вторгненню та повернути свою територію, Великобританія направить в Україну ескадрон танків Challenger 2. Ось хвилинка Challenger 2, який робить те, що в нього виходить найкраще", - йдеться у повідомленні.

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Танки Challenger 2 для України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у січні Велика Британія пообіцяла передати Україні 14 танків Challenger 2. Згодом прем'єр-міністр Ріші Сунак повідомив, що вони зможуть потрапити на фронт у березні.

Вже наприкінці січня українські військовослужбовці прибули до Великої Британії для навчання на цих танках. Вони розповіли журналістам, як проходять ці навчання.

На початку березня посол України у Британії Вадим Пристайко повідомив, що вони вирішили передати вдвічі більше танків, ніж просила Україна.

Challenger 2 - це основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії. Його вежа і корпус захищені композитною бронею Chobham.

Танк оснащений 120-міліметровою гарматою, він може розвивати швидкість до 59 км/год по дорозі та 40 км/год бездоріжжям. Екіпаж складається з чотирьох осіб.

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