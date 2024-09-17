Чергові вибори у Бундестаг заплановані на 28 вересня 2025 року.

Лідери консервативних політичних сил Німеччини погодилися висунути лідера Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріха Мерца на посаду канцлера на федеральних виборах наступного року. Про це заявив у вівторок голова консерваторів Баварії Маркус Зедер, повідомляє Reuters.

"Питання про кандидата в канцлери вирішено - ним стане Фрідріх Мерц", - сказав лідер Християнсько-соціального союзу (ХСС) Зедер на спільній прес-конференції з Мерцом, додавши, що має його повну підтримку.

У свою чергу сам Мерц зазначив, що ми йдемо в 2025 рік з наміром знову взяти на себе відповідальність за лідерство в нашій країні "з політикою, яка поверне Німеччині провідні позиції".

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Мерц, зокрема, розкритикував лівоцентристську "світлофорну" коаліцію Олафа Шольца за її міграційну та економічну політику, водночас натякнувши, що він зосередиться на останній.

"Велика тема, якою ми тривалий час займаємося в Німеччині, – це економічна ситуація в Німеччині. Економічна ситуація в Німеччині нестабільна", – додав він, посилаючись на млявий розвиток Німеччини з початку війни в Україні.

Заяви Фрідріха Мерца щодо війни в Україні

У червні претендент на посаду наступного канцлера Німеччини Фрідріх Мерц закликав шукати "мирних переговорів" з РФ. Зокрема, він відмовився повторювати свої попередні вимоги до федерального уряду щодо постачання Києву ракет Taurus.

Щоправда, вже у липні Мерц заговорив про постачання бойових літаків Україні. За його словами, українцям треба допомогти відновити суверенітет над їхнім повітряним простором.

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