Під час ліквідації терористів американські спецслужби підтвердили свої безмежні можливості.

Теоретично спецслужби США здатні ліквідувати президента Росії Володимира Путіна так само, як лідера "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі.

Про це заявив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Теоретично американські спецслужби здатні вчинити з Путіним так само, як із лідером "Аль-Каїди" Айманом аз-Завахірі. Але треба розуміти, що та система ППО, яка захищає Путіна, а також переносні ЗРК і система радарів - можуть зашкодити ліквідації цього терориста", - зазначив Ягун.

За його словами, операція з ліквідації аз-Завахірі підтверджує безмежні можливості спецслужб США.

"Представники спецслужб США розповіли, що стежили за аз-Завахірі в Кабулі багато днів, вивчили його графік і знали звички. А також використали ракети, які були оснащені не вибухівкою, а спеціальними лезами для ліквідації терориста. Ця унікальна спецоперація, яка тривала не один день, підтверджує, що можливості американських спецслужб наразі фактично безмежні", - наголосив генерал.

Нагадаємо, дещо раніше норвезький експерт Івен Норманн спрогнозував, що режим Путіна перебуває на початку свого кінця.

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