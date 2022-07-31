Є безліч факторів, які можуть негативно вплинути на економіку Росії, включаючи санкції.

Режим російського президента Володимира Путіна перебуває на "початку свого кінця" на тлі невдалого вторгнення в Україну.

Таку думку висловив норвезький політолог, експерт з російського напрямку Івен Норманн, пише Newsweek.

Він вказав на безліч сприяючих факторів, які можуть негативно вплинути на економіку Росії, включаючи санкції, втечу компаній після вторгнення та зниження готовності інших країн приймати російський експорт.

"За 22 роки правління Путіна дуже мало що змінилося в економіці, якщо взагалі щось сталося. І я вражений, що такий досвідчений марксист, як Путін, просто не розуміє, що матеріальні чинники мають суттєве значення", – сказав Норманн.

За його словами, важко точно передбачити, коли режим Путіна може впасти та які це матиме наслідки.

"Його режим провів ґрунтовну роботу з викорінення організованого ліберального мислення та роботи в Росії. Це погано для країни, добре для режиму Путіна", - сказав Норманн.

Нагадаємо, раніше австрійський військовий експерт Том Купер заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін в ході війни проти України сам роззброює армію своєї держави.

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