За словами Джона Кірбі, твердження Кремля про причетність України до нападу на "Крокус Сіті", є "нісенітницею".

США вважають "безглуздою пропагандою" заяви Кремля про причетність України до атаки на концернтий зал "Крокус Сіті". Про це сказав представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, інформує BBC News.

За словами дипломата, твердження Росії про причетність України до нападу на "Крокус Сіті", є "нісенітницею", при цьому "повну відповідальність", очевидно, несе "Ісламська держава", заборонена в Росії та визнана терористичною організацією в інших країнах.

Кірбі заявив, що США передали російським службам безпеки письмове попередження про екстремістську атаку. Раніше про це вже заявляв і Білий дім, і російська влада.

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"Мій дядько говорив, що найкращі продавці гною часто носять зразки в роті. Російські чиновники здаються досить добрими продавцями гною", - сказав американський чиновник.

Теракт у "Крокус Сіті"

Ввечері у п'ятницю, 22 березня, у підмосковному концернтому залі "Крокус Сіті" стався масштабний теракт. В результаті загинуло щонайменше 143 особи, ще 360 були поранені.

Відповідальність за атаку взяла на себе терористична організація "Ісламська держава". Водночасу влада Росії звинуватила у теракті Київ.

Зокрема, лідер країни-агресора Путін повідомив, що РФ затримала за цією справою 11 людей. Ті нібито намагалися після теракту втекти до України.

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