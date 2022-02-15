Водосховище, на дні якого знаходиться село, спорожніло через посуху.

В Іспанії посуха спустошила водосховище, в результаті чого стало видно раніше затоплене село.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, село-привид під назвою Асередо на іспано-португальському кордоні приваблює натовпи туристів своїми моторошними сірими руїнами. Воно було затоплене в 1992 році.

Прогулюючись по брудній землі, місцями потрісканій від посухи, відвідувачі знаходять дахи, що обвалилися, дерев'яні уламки, які колись були дверима, і навіть питний фонтанчик, з іржавої труби якого досі тече вода. Біля колишнього кафе звалені ящики з порожніми пивними пляшками, а біля кам'яної стіни іржавіє напівзруйнована стара машина. На кадрах з безпілотника видно занедбані будівлі.

Як повідомляється, низький рівень води у водосховищі викликаний посухою. Дощів у цьому районі не було вже кілька місяців.

Нагадаємо, 19 мільйонів людей страждають від посухи в Південній Каліфорнії. Губернатор закликав жителів скоротити споживання води. Оголошено надзвичайний стан.

Вас також можуть зацікавити новини: