Чоловік «пройшов навчання, був озброєний та оснащений військовими формуваннями сепаратистських структур, виконував різні військові завдання, такі як розвідка, охорона і патрулювання, а також брав участь у боях проти українських військових з наміром завдати їм поранення або смерть».

У Чехії прокуратура звинувачує 26-річного чоловіка у терористичній діяльності на Донбасі. Йому загрожує до 16 років позбавлення волі.

Читайте такожОкупанти на Донбасі різко збільшили кількість обстрілів українських позиційПро це повідомляє посол України в Чехії Євген Перебийніс на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, чеська юстиція продовжує переслідувати громадян Чехії, які брали участь у бойових діях на боці Росії на окупованому Донбасі.

«Серед останніх, кому було пред’явлене таке обвинувачення – 26-річний Лукаш Н. з Карлових Варів, який у 2015-2016 рр. воював проти ЗС України у складі незаконних військових формувань», - пише посол.

Як зазначається в обвинуваченні, чоловік «пройшов навчання, був озброєний та оснащений військовими формуваннями сепаратистських структур, виконував різні військові завдання, такі як розвідка, охорона і патрулювання, а також брав участь у боях проти українських військових з наміром завдати їм поранення або смерть».

На думку прокурора, Лукаш Н. вчиняв згадані дії свідомо, а під час військових дій був поранений і декілька тижнів провів у лікарні.

Прокурор підкреслює, що збройні формування, які діють на сході України, можна охарактеризувати як квазі-воєнізовані підрозділи, що вчиняють систематичні організовані насильницькі злочини, які за своїм характером відповідають визначенню теракт.

Обвинувачений в ході розслідування відмовлявся давати показання, однак наявні у слідства докази у вигляді фотографій і відео, зроблених ним на мобільний телефон, є достатніми підставами для передачі справи до суду.

«На одному з таких відео він в дусі переважної більшості жертв російської пропаганди зізнається, що пішов воювати проти «українських фашистів». Російське зомбування негативно позначилося й на психіці цього громадянина. За свідченнями його дівчини, після повернення додому Лукаш Н. дуже змінився – «став агресивним, страждав від кошмарів, вночі під подушкою тримав ніж, видавав звуки, схожі на звуки з фільмів жахів», через що був змушений звернутися до психіатрів», - пише Перебийніс.

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Автор: УНІАН