Усіх шістьох обвинувачених засудили у закритому режимі в гомельському СІЗО.

У Гомелі 14 грудня зачитали вироки шістьом опозиціонерам режиму Олександра Лукашенка. Найжорсткіший термін отримав чоловік лідерки опозиційного руху Білорусі Сергій Тихановський – його засудили до 18 років колонії суворого режиму.

Про це пише білоруське видання Zerkalo.

Тихановського визнали винуватим за статтями про організацію масових заворушень, розпалювання соціальної ворожнечі, перешкоджанні роботі ЦВК й про організацію дій, які грубо порушують громадський порядок.

Оператор YouTube-каналу "Країна для життя" (Страна для жизни) Артем Саков та модератор соцмереж цього каналу Дмитро Попов засуджені до 16 років колонії суворого режиму за тими ж статтями.

Читайте такожЛукашенко стверджує, що союз Білорусі й Росії буде кращим за ЄС та СРСР (відео)Медіаконсультант "Радіо Свобода" Ігор Лосик і блогер Володимир Циганович засуджені до 15 років колонії суворого режиму за вище інкримінованими статтями.

Лідера незареєстрованої Білоруської соціал-демократичної партії (Народная Грамада) Миколи Статкевича визнали винним в організації масових заворушень і призначили 14 років позбавлення волі.

Усіх шістьох обвинувачених засудили у закритому режимі в гомельському СІЗО.

Протести в Білорусі і відносини Лукашенка з Путіним

У серпні 2020 року в Білорусі спалахнули масові протести через фальсифікацію президентських виборів, в результаті яких ЦВК країни вчергове оголосила Олександра Лукашенка президентом Республіки.

Десятки опозиційних політиків і тисячі незгодних з діями режиму громадян були змушені покинути країну через політичний тиск і переслідування керованими Лукашенком правоохоронними органами.

Через насильство щодо своїх опонентів дії Олександра Лукашенка засудили у ЄС та США, а також в Україні. Проти осіб, причетних до затримань і вбивств протестувальників, були запроваджені санкції. Самого Лукашенка ні ЄС, ні Україна не визнають президентом.

Тоді головним партнером Лукашенка виявився його давній союзник, російський лідер Володимир Путін. На відміну від Заходу, Кремль уникав критики дій самопроголошеного президента.

Білорусь ще більше зблизилася з Росією після погіршення відносин Лукашенка з ЄС й Україною.

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Автор: Яна Ставська