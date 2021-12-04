Балкер THOR / фото MarineTraffic.com

До Туреччини прибуло судно, на борту якого три доби перебуває мертвий український моряк.

Про це УНІАН повідомив морський юрист Микола Гольбін.

За його словами, вчора про інцидент йому повідомили громадяни України-члени екіпажу балкера THOR (IMO 9291418, прапор Маршаллові Острови).

"За інформацією з борту, моряк три дні і три ночі перебуває в сидячому положенні: в такому положенні помер житель Одеської області, а сталося це на рейді Одеського морського порту. Однак судновласник прийняв рішення не знімати з борту померлого в Україні українського моряка, а зробити це в турецькому Стамбулі", - розповів юрист.

За його даними, станом на вечір п'ятниці, 3 грудня, труп, що розкладається, все ще в каюті, а судно стояло на рейді в Стамбульському порту. Як пояснив Гольбін, для оформлення відповідних документів (списання мертвого моряка) необхідний певний час. Члени команди через те, що сталося, в стресовому стані.

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"Люди обурені, деякі пригнічені... крім морально-етичного питання, є питання епідбезпеки. Адже причини смерті людини поки невідомі. Тіло не помістили в холодильне обладнання, воно у звичайній каюті. На судні жахливий запах", - зазначив юрист.

За його словами, тепер належить доставити померлого моряка в Україну літаком.

Як пояснили УНІАН фахівці морського права, грецький судновласник міг прийняти рішення вирушити до Стамбула з трупом на борту, щоб уникнути "непотрібних витрат і тяганини". Через НП представники українських правоохоронних органів могли балкер затримати до з'ясування причин смерті.

Як повідомляв УНІАН, двоє українських моряків померли на суховантажі у бангладеському порту Читтагонг "без видимих причин і хвороб".

Автор: Лариса Козова