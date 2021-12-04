Моряк помер на борту судна, коли воно було ще в Одесі.

До Туреччини прибуло судно, на борту якого три доби перебуває мертвий український моряк.

Про це УНІАН повідомив морський юрист Микола Гольбін.

За його словами, вчора про інцидент йому повідомили громадяни України-члени екіпажу балкера THOR (IMO 9291418, прапор Маршаллові Острови).

"За інформацією з борту, моряк три дні і три ночі перебуває в сидячому положенні: в такому положенні помер житель Одеської області, а сталося це на рейді Одеського морського порту. Однак судновласник прийняв рішення не знімати з борту померлого в Україні українського моряка, а зробити це в турецькому Стамбулі", - розповів юрист.

За його даними, станом на вечір п'ятниці, 3 грудня, труп, що розкладається, все ще в каюті, а судно стояло на рейді в Стамбульському порту. Як пояснив Гольбін, для оформлення відповідних документів (списання мертвого моряка) необхідний певний час. Члени команди через те, що сталося, в стресовому стані.

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"Люди обурені, деякі пригнічені... крім морально-етичного питання, є питання епідбезпеки. Адже причини смерті людини поки невідомі. Тіло не помістили в холодильне обладнання, воно у звичайній каюті. На судні жахливий запах", - зазначив юрист.

За його словами, тепер належить доставити померлого моряка в Україну літаком.

Як пояснили УНІАН фахівці морського права, грецький судновласник міг прийняти рішення вирушити до Стамбула з трупом на борту, щоб уникнути "непотрібних витрат і тяганини". Через НП представники українських правоохоронних органів могли балкер затримати до з'ясування причин смерті.

Як повідомляв УНІАН, двоє українських моряків померли на суховантажі у бангладеському порту Читтагонг "без видимих причин і хвороб".

Автор: Лариса Козова