Українські моряки померли наприкінці вересня, дізналися журналісти.

Двоє українських моряків померли на суховантажі у бангладеському порту Читтагонг "без видимих причин і хвороб".

Про трагічні інциденти повідомляє denizhaber.com, посилаючись на місцеві джерела.

За даними видання, моряки пішли з життя наприкінці вересня.

"За даними місцевих джерел, 30 вересня двоє українських моряків, що перебували на борту суховантажу AP ASTAREA, який причалив у порт Читтагонг, померли один за одним без видимих причин і хвороб", – йдеться у повідомленні.

Місцеві лікарі вважають ймовірною причиною смерті одного з моряків серцевий напад. Водночас зазначається, що у моряків не було жодних симптомів коронавірусу.

Суховантаж, який йшов під прапором Маршаллових островів, прибув до Читтагонга з Єгипту 19 вересня.

Автор: Світлана Закелова