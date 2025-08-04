Окупанти вже готуються до запровадження американських санкцій.

Російська Служба зовнішньої розвідки звинуватила країни НАТО у підготовці до масової облави на тіньовий флот Російської Федерації.

За твердженням окупантів, Велика Британія нібито готує резонансний інцидент із одним чи кількома танкерами, який стане приводом для масштабної операції. Йдеться про "велику диверсію", наслідки якої, за їхньою версією, дадуть змогу оголосити транспортування російської нафти загрозою для міжнародного судноплавства:

"Це розв'яже Заходу руки у виборі методів протидії. В крайньому випадку мова може йти про затримання будь-яких "підозрілих" суден в міжнародних водах і їх конвоювання в порти держав НАТО".

У Лондона нібито є два сценарії, які мають виконати "українські силовики", щоб приховати причетність Британії:

Відео дня

Інсценувати аварію танкера в одному з вузьких проходів морських шляхів (наприклад, у протоці). На думку росіян, розлив нафтопродуктів і перекриття фарватеру дозволить Альянсу створити прецедент надзвичайної перевірки судна на відповідність вимогам безпеки мореплавства та екологічним нормам. Організувати підпал танкера під час його завантаження в порту "дружньої" росіянам країни. Пожежа завдасть значної шкоди портовій інфраструктурі, пошириться на інші судна та вимагатиме проведення міжнародного розслідування.

Російська розвідка запевняє, що це "використають" для тиску на адміністрацію президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, щоб той запровадив найжорсткіші вторинні санкції проти країн, які купують російські енергоресурси.

Як відомо, Москва неодноразово брехливо звинувачувала Україну та держави Північноатлантичного Альянсу у підготовці або здійсненні різноманітних операцій. Наприклад, вони поширювали фейки про те, що українці готуються застосувати "грязну бомбу", звинувативши в цьому армію РФ.

А кремлівський правитель Путін заявляв, що Велика Британія нібито відправляла "українських диверсантів" для пошкодження російської атомної електростанції.

Тіньовий флот РФ

Тіньовий флот Росії - це сотні танкерів, які використовуються для обходу санкцій і транспортування нафти та нафтопродуктів, приховуючи їхнє походження.

Ці судна часто змінюють назви, прапори, власників і відключають системи автоматичної ідентифікаціії. Багато з них здійснюють перевантаження "судно-в-судно" у відкритому морі, іноді в екологічно небезпечних умовах.

За оцінками, близько 70% експорту сирої нафти з Росії може забезпечуувати саме такий флот, а його кількість становить від 300 до 600 суден.

Більшість танкерів старі, не проходять належної інспекції та часто не мають адекватного страхового покриття, що підвищує ризики аварій і розливів. Це створює загрозу безпеці судноплавства та екології.

Захід реагує активними заходами: ЄС, Велика Британія, США, Австралія та інші держави ввели санкції проти сотень таких суден, посилили перевірки страховок і почали викликати їх до інспекцій під час проходу через стратегічні райони.

Вас також можуть зацікавити новини: