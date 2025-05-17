За словами німецького міністра, РФ загрожує всім країнам в регіоні Балтійського моря.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль (ХДС) анонсував посилення спостереження після того, як російський тіньовий флот запідозрили у диверсіях на кабелях та трубопроводах у Балтійському морі. Про це повідомляє Zeit.

"Ситуація із загрозами в останні місяці стає все більш серйозною. Обірвані кабелі, перервані сигнали і підозрілі судна викликають у нас велике занепокоєння", - зазначив він.

Вадефуль також заявив про нові санкції проти тіньового флоту РФ.

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"Ми, як сусіди, НАТО і ЄС, робимо все можливе, щоб протистояти гібридним загрозам, в тому числі за допомогою подальшого патрулювання. Росія загрожує всім нам в регіоні Балтійського моря", - підкреслив міністр.

За словами Вадефуля, тіньовий флот є ризиком для безпеки, тому ЄС "безпосередньо запровадить подальші санкції" проти цих кораблів.

"Це також допоможе Україні, тому що тіньовий флот щодня перевозить нафту, яку Росія продає в обхід санкцій", - наголосив політик.

Тіньовий флот РФ - що відомо

Зазначається, що тіньовий флот - це танкери та інші вантажні судна, які Росія використовує для уникнення санкцій, до прикладу, під час транспортування нафти.

Останніми місяцями такий російський флот підозрювали у диверсіях на кабелях та трубопроводах у Балтійському морі. Після чого підводна інфраструктура регіону перебуває під посиленим наглядом.

Нагадаємо, що 17 пакет санкцій ЄС проти Росії мають офіційно ухвалити на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі 20 травня. Зокрема до пакета будуть входити обмеження щодо тіньового флоту РФ.

Водночас міністр закордонних справ Латвії Байба Браже наголошувала, що близько 84% російського експорту сирої нафти проходить через Балтійське море за допомогою тіньового флоту. Це є більш ніж третина доходів бюджету РФ.

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