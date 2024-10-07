'Торговець смертю' Віктор Бут повернувся у збройовий бізнес, - WSJ

Російського торговця зброєю Віктора Бута обміняли на зірку американського баскетболу Брітні Ґрінер.

Віктор Бут, відомий як "Торговець смертю", знову повернувся у збройовий бізнес. Його звільнили з американської в’язниці два роки тому в рамках обміну ув’язненими з Росією на американську баскетболістку Брітні Ґрінер.

Як пише The Wall Street Journal, Бут знову веде бізнес, намагаючись організувати постачання зброї єменським бойовикам-хуситам, яких підтримує Іран.

57-річний Бут, чия кар'єра стала основою для голлівудського фільму "Володар війни" (2005), провів десятиліття, продаючи зброю, вироблену в СРСР, до Африки, Південної Америки та на Близький Схід. Його заарештували в 2008 році під час спецоперації американських правоохоронців.

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Після звільнення Бут приєднався до ультраправої прокремлівської партії та в 2023 році був обраний до місцевих органів влади. Однак у серпні 2023 року під час переговорів із представниками хуситів у Москві, за даними джерел, він знову з’явився як посередник у домовленостях про продаж автоматів на суму 10 мільйонів доларів.

Хоча угода поки що не була завершена, поставки стрілецької зброї, такі як автомати АК-74, які плануються, викликають занепокоєння у США. Адміністрація Байдена занепокоєна тим, що Росія може надати хуситам зброю, яка загрожуватиме американським військам та судноплавству. Джерела також повідомляють, що на переговорах обговорювались й інші види зброї, такі як протитанкові ракети та зенітна зброя.

Адвокат Бута, Стів Зіссу, відмовився коментувати участь свого клієнта в цій угоді. Він зазначив:

"Віктор Бут не займався транспортним бізнесом більше двадцяти років".

Проте, за його словами, якщо російський уряд схвалив подібні дії, це можна порівняти з постачанням США зброї Україні.

Після звільнення Бут регулярно з'являється на російському телебаченні як політичний коментатор і відкрито підтримує вторгнення Росії в Україну. Він зізнався, що під час ув'язнення тримав на стіні портрет президента Володимира Путіна.

Потенційні постачання хуситам продовжать багаторічну кар'єру Бута в торгівлі зброєю. Народжений у 1967 році в Душанбе, він служив перекладачем у радянській армії і брав участь у громадянській війні в Анголі. Після розпаду СРСР Бут використовував російські військові літаки для транспортування миротворців ООН в Африці. Його діяльність привернула увагу США у 2005 році, коли він потрапив під санкції за торгівлю зброєю з Чарльзом Тейлором, колишнім президентом Ліберії. У 2011 році його засудили до 25 років позбавлення волі за змову з метою вбивства американців.

Хусити неодноразово атакували міжнародні кораблі та здійснювали ракетні удари по Ізраїлю, що призвело до авіаударів у відповідь з боку США та Ізраїлю.

Віктор Бут - що відомо про торговця зброєю

Віктор Бут був засуджений у США до 25 років тюрми за змову з метою вбивства громадян і офіційних осіб США. Росіянина екстрадували в Штати в 2010 році.

8 грудня 2022 року США обміняли терориста на американську дворазову олімпійську чемпіонку Грайнер, яка раніше грала в російському баскетбольному клубі. У Росії її затримали нібито за контрабанду наркотиків.

Тоді баскетболістку пригорили до 9 років колонії.

Минулого тижня Бут заявив російському RT, що "цілком "підтримує так звану "спеціальну військову операцію" Москви в Україні і що, якби у нього була можливість і необхідні навички, він неодмінно відправився б добровольцем.

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