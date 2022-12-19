Віктор Бут був засуджений у США до 25 років тюрми за змову з метою вбивства громадян і офіційних осіб США.

Звільнений з американської в'язниці в рамках обміну російський торговець зброєю Віктор Бут відвідав окупований Луганськ, пишуть пропагандистські ЗМІ.

Приїзд Бута забезпечила прокремлівська ліберально-демократична партія Росії (ЛДПР). Бут сказав, що радий вперше відвідати Луганськ, і висловив упевненість, що в окупованому регіоні "скоро буде мир, і люди будуть жити без страху за своє майбутнє".

Лідер ЛДПР Леонід Слуцький заявив, що їм двічі довелося міняти маршрут на Луганськ через те, що "поруч працювала високоточна зброя".

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"Але це не могло скасувати наш візит до Луганська, тому що це точка неповернення. Донбас і Росія Разом назавжди. Ми приїдемо сюди за будь-яких умов", - сказав Слуцький.

Віктор Бут - що відомо про торговця зброєю

Віктор Бут був засуджений у США до 25 років тюрми за змову з метою вбивства громадян і офіційних осіб США. Росіянина екстрадували в Штати в 2010 році.

8 грудня 2022 року США обміняли терориста на американську дворазову олімпійську чемпіонку Грайнер, яка раніше грала в російському баскетбольному клубі. У Росії її затримали нібито за контрабанду наркотиків.

Тоді баскетболістку пригорили до 9 років колонії.

Минулого тижня Бут заявив російському RT, що "цілком "підтримує так звану "спеціальну військову операцію" Москви в Україні і що, якби у нього була можливість і необхідні навички, він неодмінно відправився б добровольцем.

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