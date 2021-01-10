Президент США Дональд Трамп не виключає, що проти нього буде розпочато процес імпічменту.
Про це повідомляють CNN.
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Як пише видання, Трамп шукає захисників, які могли б представляти його інтереси в разі імпічменту. Зокрема, він хоче, щоб його інтереси представляли екс-мер Нью-Йорка Руді Джуліані та професор школи права Гарвардського університету Алан Дершовіц.
Дершовіц заявив, що для нього "було б честю і привілеєм захищати Конституцію США і першу поправку від партійних спроб перетворити Конституцію на зброю".
Два конгресмени-республіканці, які є колишніми союзниками Трампа, кажуть, що підтримають імпічмент президенту за його роль у нападі на Капітолій,"якщо статті будуть розумними". Першим республіканцем, що публічно закликав до відставки Трампа, була сенатор Ліза Мурковскі.
Що думають у Сенаті про імпічмент
Спікер Пелосі та її команда розглядають варіант проведення швидкого процесу імпічменту.
Пелосі прямолінійно попередила, що Палата представників відправить Трампа у відставку за "підбурювальні дії" з метою заохочення заворушень у будівлі Капітолію. Водночас початок процесу імпічменту не означає, що Конгрес зможе усунути Трампа від влади.
Ставлення Байдена до ситуації
8 січня 2021 року стало відомо, що в Конгресі США представники Демократичної партії мають намір почати процес імпічменту президенту Дональду Трампу, але його наступник Джо Байден не зацікавлений в цьому.
Вибори в США: що потрібно знати
- 6 січня 2021 року під час виступу перед своїми прихильниками у Вашингтоні Трамп заявив, що ніколи не визнає поразку на виборах президента США. Після виступу Трампа сотні прихильників президента США Дональда Трампа увірвалися до будівлі Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.
- 7 січня 2021 року обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії вибірників і затвердили перемогу кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на виборах президента. Трамп пообіцяв упорядковану передачу влади.
- Після декількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.
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