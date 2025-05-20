59% вважають його недостатньо жорстким щодо Путіна.

Підтримка України в американському суспільстві залишається високою, крім того, громадяни Сполучених Штатів Америки хотіли б бачити більш жорстку політику щодо Росії.

Про це свідчать дані опитування Гарвардського центру CAPS/Harris, яке проводилося в період з 14-15 травня. Згідно з ним, 66% виборців вважають, що кремлівський правитель Путін "грає в ігри і зводить США та Захід у глухий кут". Водночас 62% опитуваних вірять у щире бажання президента України припинити війну.

62% виборців підтримують продовження поставок зброї українській армії та запровадження санкцій проти Росії (демократи: 71%; республіканці: 59%; незалежні: 56%).

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64% вважають, що Україна має отримати від Америки прямі гарантії безпеки, якщо піде на поступки заради припинення війни з Росією (більшість серед усіх партій). 59% вважають, що Трамп був недостатньо жорстким у відносинах з Путіним і росіянами:

"Виборці розділилися 50 на 50 щодо того, чи задоволені вони переговорами Трампа між Україною та Росією: 79% республіканців задоволені, а 76% демократів і 55% незалежних не задоволені".

Трампа критикують за м'яку позицію щодо Росії

Як відомо, президента США не вперше звинувачують в неоднозначному ставленні до Росії та її агресії проти України. Його заяви про війну в Україні викликали занепокоєння як у американських союзників, так і в політичних опонентів.

Попри гучні обіцянки закінчити війну, а якщо це не вдасться - посилити санкційний тиск на Москву, обіцяні заходи так і не були реалізовані. Більше того, Трамп не приховує свого інтересу до ведення бізнесу з Росією.

Окрему хвилю критики спричинили його заяви про нібито відповідальність України за початок повномасштабної війни, а також твердження, що "Путін хоче миру".

Попри те, що Путін відкинув всі його заклики припинити вогонь та негайно сісти за стіл переговорів, Трамп відмовляється запроваджувати нові санкції проти Росії, а також продовжує стверджувати, що кремлівський правитель прагне закінчити війну.

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