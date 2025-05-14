Він менш популярний, ніж Путін чи Сі.

Після повернення Дональда Трампа до Білого дому глобальна підтримка Сполучених Штатів Америки суттєво знизилася - країна вперше поступилася Китаю.

Як передає Politico, про це свідчить проведене Фондом Альянсу демократій опитування, в якому взяли участь понад 110 тисяч респондентів зі 100 країн. Більшість опитаних сприймають Америку загалом негативно, однак найбільше її репутація постраждала у країнах Європейського Союзу. Це пов'язують із останніми висловлюваннями Трампа в бік Європи.

За результатами опитування, глобальне ставлення до США погіршилося: з +22% у 2024 році до -5% у 2025-му. Це нижче, ніж у Китаю (+14%) і майже на рівні з Росією (-9%). Частка країн, де США сприймають позитивно, скоротилася з 76% до 45%.

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Китай, навпаки, покращив свій імідж у більшості регіонів світу (за винятком Європи) й вперше обійшов США за рівнем підтримки. Росія, хоча й залишається менш популярною, ніж США, також частково покращила свій міжнародний образ, попри війну проти України.

Особистий імідж Дональда Трампа відображає загальне падіння довіри до США - він менш популярний у світі, ніж Путін і Сі Цзіньпін. У рейтингу політичних, культурних і духовних лідерів Трамп отримав найнижчу оцінку, поступившись таким постатям, як Ілон Маск, Білл Гейтс, Папа Франциск, Тейлор Свіфт і Кім Кардашян.

За що критикують Трампа

Як відомо, президент зазнає значної критики на міжнародній арені через низку суперечливих рішень у зовнішній політиці, які, на думку багатьох експертів, підривають глобальну стабільність, міжнародне право та довіру до США як союзника.

У перший день свого другого терміну Трамп підписав укази про вихід США з Паризької кліматичної угоди та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Ці рішення викликали обурення серед екологів та міжнародних партнерів.

У березні він наказав призупинити надання військової допомоги Україні, звинувачуючи президента Володимира Зеленського у недостатній готовності до мирних переговорів з Росією. Крім того, Трампа звинувачували у прихильності до Кремля.

Також політик запропонував, щоб США взяли під контроль Сектор Гази, переселивши близько 2 мільйонів палестинців до сусідніх країн та перетворивши територію на "Рив'єру Близького Сходу".

Ще одну хвилю обурення викликали зазіхання Трампа на Канаду, Гренландію та Панамський канал. Він каже, що не виключає застосування військовою сили для захоплення острова.

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