Він не розуміє, як той може підтримувати диктатора.

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступить проти американців, якщо вирішить підтримати у цій війні Росію, а не Україну.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN. Він називає неймовірним те, що Трамп може бути на боці російського диктатора. Також Зеленський впевнений, що колишний лідер Штатів просто не розуміє цілей Путіна.

"Я думаю, що Дональд Трамп не знає Путіна. Я знаю, що він зустрічався з ним... але він ніколи не воював з Путіним. Американська армія ніколи не воювала з армією Росії. Ніколи... Я краще розумію. Я не думаю, що він розуміє, що Путін ніколи не зупиниться", - сказав він.

Заяви Трампа щодо війни в Україні та Росії:

Нагадаємо, що раніше колишній президент Сполучених Штатів неодноразово обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години в разі перемоги на виборах у 2024 році. Він запевняє, що мова йде про "справедливу для всіх" угоду, однак деталі свого задуму розкривати відмовляється.

Нещодавно він викликав хвилю обурення своєю заявою про країни-члени Північноатлантичного Альянсу, які роблять недостатні внески на оборону. Трамп сказав, що заохочував би Росію здійснювати напади на них.

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