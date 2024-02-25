Важливо, що є двопартійна підтримка України в США.

Український народ довів під час війни з Росією, що не треба нічого боятися.

Про це сказав керівник офісу президента Андрій Єрмак під час форуму "Україна. Рік 2024", відповідаючи на запитання чи варто боятися Україні обрання Дональда Трампа на посаду президента США.

"Не треба нічого боятися. Я думаю, що українці це довели під час цієї жахливої війни і доводять. І дали можливість не боятися всьому світові", - наголосив він.

При цьому підкреслив, що дуже вважливо, що є двопартійна підтримка в США України. "Ми над цією двопартійною підтримкою постійно працюємо. Наше спілкування відбувається з представниками обох партій, вони приїжджають сюди, а ми буваємо там. І цей контакт не припиняється", - наголосив Єрмак.

Також він зазначив, що Україна має підтримку і серед американців. "В нас є дуже потужна підтримка саме американського народу", - підкреслив Єрмак. За його словами, нещодавнє інтерв’ю президента України Володимира Зеленського американському телеканалу Fox News за кілька кілометрів від лінії фронту мало "потужну реакцію" в американському суспільстві і серед політиків. "Воно відбувалося не в палацах, як в деяких, а відбувалося на передовій. І я знаю, що є дуже гарна реакція і зміна навіть позиції деяких представників Республіканської партії", - зазначив Єрмак.

Відповідаючи на запитання з приводу заяв Трампа, що в разі обрання його президентом США, він за 24 години завершить війну в Україні, Єрмак сказав, що необхідно розуміти, що є риторика під час політичних перегонів і є конкретні дії.

"Ми ніколи не втручалися, не будемо втручатися і нікому не дамо втручатися у внутрішні справи інших країн та у внутрішні справи України. Це є нашою принциповою позицією", - сказав Єрмак, зазначивши, що така позиція є і сьогодні в президента України Володимира Зеленського та Офісу президента.

Трамп і Зеленський

Президент України прокоментував FOX News відому обіцянку кандидата в президенти США Дональда Трампа закінчити війну за 24 години. Зеленський запросив Трампа на український фронт, на передову.

Зеленський не може зрозуміти, як представник республіканців хоче досягти відповідного подвигу. Зеленський каже, що Трамп не може вирішити "трагедію війни" з ним наодинці, потрібно, щоб політик побачив фронт на власні очі.

Зеленський вважає, що коли Трамп побачить, що відбувається,то змінить свою думку. Бо всі вже зрозуміли, що росія є ворог, який розпочав війну.

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