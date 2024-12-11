Макконнелл не знає, чи будуть США витрачати більше грошей на військову допомогу Україні у майбутньому.

Американський сенатор від штату Кентуккі, республіканець Мітч Макконнелл розкритикував позицію новообраного президента США Дональда Трампа та його віце-президента Джей Ді Венса, які стверджують, що Штати не повинні більше витрачати гроші на Україну.

Про це пише Financial Times. Зазначається, що останні два роки свого терміну Макконнелл планує витратити на боротьбу з "ізоляціоністськими елементами сьогоднішньої Республіканської партії, які стають дедалі більш ізоляціоністськими".

"Витрати на стримування значно менші, ніж витрати на війну", – акцентував він, нагадавши приклад Другої світової війни, у якій США витратили на війну 37 відсотків ВВП, тоді як минулого року ця цифра становила близько 2,7%.

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Видання наголошує, що ці слова сенатора спрямовані безпосередньо проти Трампа та обраного віце-президента Джей Ді Венса, які стверджують, що США не повинні більше витрачати гроші на Україну. Макконнелл є твердим прихильником поглядів Рональда Рейгана на роль США у світі.

"Для більшості американських виборців, я думаю, відповідь проста: "Давайте триматися подалі від цього". Це був аргумент, зроблений у 30-х роках, і він просто не спрацює. Завдяки Рейгану ми знаємо, що працює – не просто говорити про мир через силу, а демонструвати її", – пояснив республіканець.

Відомо, що Макконнелл очолюватиме підкомітет з питань оборони Сенатської комісії з питань асигнувань. Саме він ухвалюватиме рішення про те, як витрачати мільярди доларів для Пентагону.

Сенатор не знає, чи будуть США витрачати більше грошей на військову допомогу Україні у майбутньому, але, за його словами, "мета тут полягає в тому, щоб росіяни не перемогли".

Говорячи про Україну та Ізраїль, Макконнелл наголосив:

"Ми маємо двох демократичних союзників, які борються за своє життя. Я не думаю, що ми повинні контролювати те, що, на їхню думку, необхідно для перемоги".

Допомога США Україні і перемога Трампа на виборах

Новообраний президент США Дональд Трамп назвав завершення війни в Україні своїм головним пріоритетом. Він додав, що ситуація на Близькому Сході також важлива, проте "менш складна". Проте він не раз закликав скоротити підтримку України з боку США та дорікав Європі за недостатній внесок.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що наявних коштів і зброї, щоб протистояти російській агресії вистачить ще принаймні півроку, навіть якщо допомога від США припиниться. За його словами, можливе припинення допомоги від Вашингтона після приходу до влади Дональда Трампа є великою проблемою і викликом для України, тому співпраця з новою адміністрацією має бути "пріоритетною стратегією".

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