Дуже малоймовірно, що Трамп відвідає церемонію інавгурації Байдена 20 січня 2021 року.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп поки не збирається публічно визнавати поразку на президентських виборах, які відбулися у листопаді.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, наближене до Білого дому.

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Зокрема, Трамп не рухається у напрямку публічного визнання результатів голосування, попри те, що колегія виборників на своїй зустрічі більшість голосів віддала кандидату від Демократичної партії Джо Байдену.

Деякі радники Білого дому відзначили, що Трамп приватно визнав, що він не буде залишатися у Білому домі на другий термін, навіть якщо він намагається відмінити результати виборів у судах.

Один з радників зазначив, що наближені до Трампа особи вважають дуже малоймовірним, що він відвідає церемонію інавгурації Байдена 20 січня 2021 року.

Вибори президента в США: що треба знати

Вибори президента США відбулися 3 листопада.

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

14 грудня відбулася зустріч усіх 538 членів колегії виборників, які остаточно проголосували за наступного президента США.

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Автор: Віталій Саєнко