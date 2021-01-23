Після закінчення президентського терміну Дональд Трамп виїхав до своєї резиденції у Флориді.

45-й президент США Дональд Трамп планував замінити в.о. генпрокурора, щоб його ставленик підтримав заяви про фальсифікацію президентських виборів.

Про це пише The Washington Post.

Читайте такожБайден розповів, що Трамп написав йому дуже великодушного листа

За інформацією газети, на початку січня Трамп планував усунути з посади в.о. генпрокурора Джеффрі Розена і замінити його Джеффрі Кларком, який очолював департамент навколишнього середовища та природних ресурсів американського Мін'юсту.

"Перед нападом на Капітолій була невдала спроба перевороту в Мін'юсті, задумана президентом США", - сказав колишній чиновник міністерства Девід Лауфман.

Кларк мав допомогти Трампу довше залишитися при владі за допомогою механізмів Міністерства, але врешті-решт тодішнього президента відрадили від цього плану.

Газета пише, що Трамп фактично планував захоплення Мін'юсту, що могло призвести до непередбачуваних наслідків. Сам Кларк заперечував, що розробив будь-який план щодо зміщення Розена.

Радник 45-го президента в коментарі The Washington Post заявив, що той дійсно хотів, щоб у США розслідували «фальсифікацію» виборів, від якої система «страждала протягом багатьох років».

Газета The New York Times повідомляє, що Трамп за допомогою Кларка хотів домогтися визнання недійсними результатів голосування в штаті Джорджія. За даними газети, кілька ключових співробітників Мін'юсту США натякнули, що підуть у відставку в разі звільнення Розена, після чого Трамп відмовився від своєї ідеї.

Штурм Капітолію і можливий імпічмент Трампу

6 січня 2021 року у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвалися в будівлю Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента США.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Байдена.

Трамп раніше заявляв, що вважає ініційований Демократичною партією проти нього імпічмент найбільшим "полюванням на відьом" в історії політики.

13 січня Палата представників Конгресу США оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолію.

22 січня 2021 року стало відомо про те, що процедура імпічменту Трампу в Сенаті США (верхній палаті Конгресу) розпочнеться наступного тижня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН