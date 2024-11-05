Трамп заявив, що чекає на оголошення переможця в ніч виборів - тобто, без тривалих перерахунків.

Кандидат в президенти США від руспубліканців Дональд Трамп припустив, що може програти на виборах, хоча вважає, що лідирує у всіх семи "хитких" штатах. Політик в інтерв’ю телеканалу ABC News наголосив, що "всяке стається", тож програш теж ймовірний.

"Я маю на увазі, це трапляється, правда? Але я думаю, що в мене є досить істотна перевага, однак можна сказати, що так, ви можете програти. Можуть статися погані речі. Знаєте, всяке стається, але це буде цікаво", - сказав він

Трамп також додав, що чекає на оголошення переможця в ніч виборів - тобто, без тривалих перерахунків.

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Стосовно того, коли він звернеться до країни щодо результатів виборів, Трамп сказав: "Я буду там у потрібний час".

"Ніхто ніколи не робив того, що робив я, і це великі мітинги та величезний ентузіазм", - додав він.

Вибори президента США - останні новини

У США, у маленькому містечку Діксвілл-Нотч, закрили першу виборчу дільницю. Там проголосували лише шість громадян, їхні голоси розподілилися порівну між Гарріс та Трампом. У ключових штатах кандидати також мають рівну підтримку, то ж поки складно передбачити, хто здобуде перемогу.

На виборах президента США ймовірність перемоги кандидата Дональда Трампа становить 53%, а другого кандидата - Камали Гарріс - 47%. Такі дані оприлюднило видання ABC News, спираючись на прогнозуючу модель "Проєкт 538", яка враховує соціологічні, економічні та демографічні дані для аналізу можливих результатів виборів, а також соціологічні опитування та їхню достовірність.

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