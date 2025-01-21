Видання зазначає, що в його здатність зробити це за добу ніхто й не вірив.

Пропущення дедлайну для завершення війни в Україні та скупі згадки про неї під час інавгурації свідчать про те, що новому президенту США Дональду Трампу буде дуже складно.

Як пише CNN, американський лідер не згадував про Україну під час своєї інавгураційної промови, а також не давав жодних конкретних обіцянок щодо подальшої допомоги українским Збройним силам. Ймовірно, першим його кроком буде розмова з кремлівським правителем Путіним.

Такі переговори продемонструють різкий відхід від підходу колишнього президента США Джо Байдена. За словам людини, якій знайомий його спосіб мислення, вирішення війни можна досягти саме завдяки прямій взаємодії з Путіним:

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"Як, чорт забирай, ти збираєшся знайти вихід з цього безладу, якщо ти не розмовляєш?".

Як пише видання, у приватних розмовах чиновники визнають, що план Трампа майже напевно вимагатиме поступок з боку України. Крім того, наразі невідомо, чи планує він й надалі передавати Києву зброю та розвідувальні дані. Також залишаються нерозкритими питання гарантій безпеки та відновлення країни.

Заяви Трампа щодо війни в Україні

Як відомо, під час передвиборчих перегонів політик запевняв, що під час його президентства Путін не пішов би у великий наступ на Україну. Трамп обіцяв посадити президентів України та РФ за стіл переговорів.

Вже після інавгурації він повідомив журналістам, що його адміністрація намагатиметься досягти цієї мети якомога швидше.

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