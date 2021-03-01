Трамп підтвердив, що має намір залишатися в політиці.

Колишній президент США Дональд Трамп натякнув, що може балотуватися на пост президента країни в 2024 році. Він висловив упевненість як у своїй перемозі на майбутніх виборах, так і в тому, що він нібито здобув перемогу на президентських виборах 2020 року.

Читайте такожУ США красиво підірвали казино Трампа (фото, відео)"Хто знає, може, я вирішу перемогти їх (демократів. — ред.) втретє", - сказав Трамп під час виступу перед учасниками консервативної конференції. Його виступ став першою появою на публіці з моменту складання повноважень президента в січні.

Трамп підтвердив, що має намір залишатися в політиці.

«У цьому залі і по всій країні стільки багато чудових друзів, консерваторів і громадян. Я стою перед вами, щоб оголосити: чудова пригода, яку ми почали разом з вами... чотири роки тому далека від свого кінця", - сказав він.

За словами колишнього президента, рух "тільки починається, і в підсумку ми переможемо". Він зазначив, що розраховує на підтримку Республіканської партії, і виключив створення нової політичної партії.

Колишній президент США розкритикував політику свого наступника Джо Байдена та інших представників Демократичної партії — зокрема, з питань енергетики. На думку колишнього президента, рішення демократів призведуть до того, що США залежатимуть від цін на нафту з Росії і Близького Сходу, передає kommersant.

Президентство Дональда Трампа

Дональд Трамп був президентом США з 2017 по 2021 рік. Він став першим президентом, якому два рази оголосили імпічмент: в 2019 році Палата представників звинуватила його в зловживанні владою і втручанні в роботу Конгресу США, а в 2021-му — в закликах до заколоту.Сенат виправдав Трампа в обох випадках.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН