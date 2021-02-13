За словами адвокатів, справа проти Трампа є політичним "полюванням на відьом" з боку демократів.

У Сенаті США адвокати виступили з аргументами проти оголошення імпічменту колишньому президенту США Дональду Трампу.

Аргументи адвокатів зводилися до того, що Трамп 6 січня не підбурював натовп до бунту біля Капітолію США і що його вислови були просто фігурами мови, пише AP.

За словами адвокатів, справа проти Трампа є політичним "полюванням на відьом" з боку демократів і не має законної сили, оскільки він більше не перебуває на посаді.

Один з адвокатів заявив, що слухання з імпічменту Трампу "ще більше розділяють" США.

Після виступу сторони захисту процес імпічменту буде продовжений питаннями сенаторів.

Імпічмент Трампа: що відомо

Палата представників Конгресу США 13 січня оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу. Дональда Трампа звинувачують у підбурюванні до заворушень і штурму будівлі Капітолію, які відбулися 6 січня під час обговорення результатів виборів.

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвалися в будівлю Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Дональд Трамп є єдиним президентом США, якому Палата представників двічі оголошувала імпічмент, і він може стати першим, який підданий імпічменту після відходу з посади.

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Автор: Олег Давигора